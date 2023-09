IND vs NZ 2nd ODI Live Streaming: अब यहां भी देख सकेंगे मैच का सीधा प्रसारण, जानें पूरी डिटेल्स

IND vs NZ Live Telecast Details: अगर आपके पास भी नहीं Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन तो ऐसे देखें मैच का सीधा प्रसारण, जानें पूरी डिटेल्स.

डीएनए हिंदी: भारत में मौजूद क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है. न्यूजीलैंड दौरे (India Tour of New Zealand 2022) पर खेली टी20 सीरीज को कई क्रिकेट फैंस लाइव नहीं देख पा रहे थे लेकिन अब वो सभी मैच लाइव देख सकेंगे. दरअसल भारत और न्यूजीलैंड (Ind vs NZ) के बीच खेली जा रही सीरीज का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स (DD Sports) 2.0 पर किया जा रहा था. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Amazon Prime पर उपलब्ध है. पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. दूसरा वनडे मुकाबला हेमिल्टन में खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण DD Sports 2.0 पर किया जा रहा था. ये चैनल सिर्फ फ्री DTH पर उपलब्ध था. अब सीरीज के बचे हुए सभी मुचों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा और पेड डिश पर भी इन मैचों का सीधा प्रसारण किया जाएगा. शिखर धवन एंड कंपनी को सीरीज में बने रहने के लिए हेमिल्टन में जीत हासिल करनी होगी. न्यूजीलैंड पहले मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है और हेमिल्टन में जीत हासिल करते ही वह सीरीज भी अपने नाम कर लेंगे.

🚨Broadcast Update 🚨



📺 DD Sports will broadcast #NZvIND ODI series on all platforms, including DD Free Dish, private DTH operators, and terrestrial networks.📡



#NZvINDonDDSports pic.twitter.com/5NmEAAKPAy — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 24, 2022

IND vs NZ के बीच खेला जाने वाला दूसरा वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे से खेला जाएगा. न्यूजीलैंड के समय के अनुसार ये मैच दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा. दूरदर्शन ने ऑफिशियल ट्वीटर अंकाउंट से इसकी जानकारी दी गई कि वनडे सीरीज के मुकाबले सभी प्लेटफॉर्म में दिखाया जाएगा.

