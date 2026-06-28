भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, दो भारतीय खिलाड़ियों का हुआ डेब्यू

भारत और आयरलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दो नए खिलाड़ियों को मौका दिया है.

भारत और आयरलैंड के बीच खेली जा रही दो मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज (28 जून 2026) बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पहले टी20 में हार के बाद सीरीज बराबर करने के लिए जीत जरूरी है.

इस मैच में टीम इंडिया ने दो नए खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टी20 कैप सौंपी है. ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे और तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने भारत के लिए अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया. वहीं युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर अंतिम एकादश में जगह नहीं मिल सकी. ऐसे में उनके इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार अभी और बढ़ गया है.

श्रेयस अय्यर ने क्या कहा?

भारतीय टीम की कमान संभाल रहे श्रेयस अय्यर ने टॉस के दौरान दोनों नए खिलाड़ियों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि सूर्यांश शेडगे पिछले कुछ समय से घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. वह आक्रामक बल्लेबाजी के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं. अय्यर के मुताबिक, युवा स्तर के क्रिकेट और इंडिया ए टीम के साथ मिले अनुभव ने सूर्यांश को इस मौके तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है.

वहीं प्रिंस यादव को लेकर कप्तान ने कहा कि यह उनके करियर का पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला है, इसलिए टीम उन पर किसी तरह का अतिरिक्त दबाव नहीं डालना चाहती. उनका मानना है कि नए खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी होता है मैच के माहौल को समझना और अपनी स्वाभाविक खेल शैली के साथ प्रदर्शन करना. श्रेयस को उम्मीद है कि प्रिंस जल्दी ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के माहौल में खुद को ढाल लेंगे.

इंडिया ए के श्रीलंका दौरे पर किया था शानदार प्रदर्शन

अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो सूर्यांश शेडगे ने हाल ही में इंडिया ए के श्रीलंका दौरे पर शानदार खेल दिखाया था. उन्होंने श्रीलंका ए के खिलाफ 72 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के अलावा गेंदबाजी में दो विकेट भी हासिल किए थे. दूसरी ओर, प्रिंस यादव ने हाल में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी, जहां दो मुकाबलों में उन्होंने तीन विकेट अपने नाम किए थे.

वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में जगह नहीं

वैभव सूर्यवंशी फिलहाल टीम के साथ बने हुए हैं और माना जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टी20 सीरीज में उन्हें भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिल सकता है. टीम मैनेजमेंट उन्हें भविष्य के अहम खिलाड़ियों में शामिल मान रहा है. सीरीज की बात करें तो भारत फिलहाल 1-0 से पीछे है. पहले टी20 में आयरलैंड ने 34 रन से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया था.

यह पहला मौका था जब आयरलैंड ने किसी इंटरनेशनल मुकाबले में भारत को हराया. ऐसे में अब भारतीय टीम के सामने सीरीज बराबर करने की चुनौती है. हालांकि आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों देशों के बीच खेले गए नौ टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में भारत ने आठ बार जीत हासिल की है, जबकि आयरलैंड को सिर्फ एक जीत मिली है. ऐसे में भारतीय टीम इस रिकॉर्ड को और मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरी है.

भारत की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.

आयरलैंड की प्लेइंग-11: टिम टेक्टर, रॉस एडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (कप्तान/विकेटकीपर), बेंजामिन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज, जय मूंदरा और मैथ्यू हॉलार्ड.