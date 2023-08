India vs England: तीसरे वनडे में Rishabh Pant और Hardik Pandya रहे मैच के हीरो, बटलर ने इन खिलाड़ियों को बताई हार की वजह

डीएनए हिंदी: मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे वनडे मुक़ाबला में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली. इस जीत के साथ सीरीज़ भी भारत के नाम रही. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए इंग्लैंड ने भारत के सामने 260 रनों का लक्ष्य रखा. जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही और ऊपरी क्रम के तीनों बल्लेबाज़ जल्दी पवेलियन लौट गए. हालांकि ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या ने भारत को मैच में वापसी करवाई और 47 गेंद पहले 5 विकेट से जीत दिला दी.

ऋषभ पंत ने जड़ा शानदार शतक, भारत ने 2-1 से सीरीज़ किया अपने नाम

मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने हार की वजह बताई. उन्होंने कहा, “मैंने सोचा था कि हमने कम रन बनाए हैं। हमें गेंद के साथ अच्छी शुरुआत करने ज़रूरत थी और वैसी शुरुआत मिली भी, जो हमारे लिए शानदार रहा। हमने मौके बनाए लेकिन दो खिलाड़ी मैच को हमसे दूर ले गए और वहीं हम मैच हार गए।"

पंत और पंड्या ने पलटा मैच का पासा

वो दो खिलाड़ी ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या थे, जब भारत के 72 रनों पर 4 विकेट गिर गए थे, तब दोनों ने मोर्चा संभाला और पारी को आगे बढ़ाया. दोनों ने पहले अपने अपने अर्धशतक पूरे किए, उसके बाद शानदार बल्लेबाज़ी की. हालांकि 71 के स्कोर पर पंड्या आउट हो गए लेकिन पंत ने जडेजा के साथ मिलकर अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा और भारत को जीत दिला दी. इस मैच में शानदार शतकीय पारी खेलने वाले पंत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, तो हार्दिक पंड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुना गया.

मैच के बाद हार्दिक पंड्या ने कहा कि, "मैं सफेद गेंद क्रिकेट मे अपने खेल का लुफ्त उठाता हूं। हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड कितनी अच्छी टीम है। हमारे लिए अपने प्लान्स और आगामी विश्व कप के लिए खुद को परखना महत्वपूर्ण था। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था कि मैं गेंदबाज़ी के दौरान रनों पर अंकुश लगाऊं और ज्यादा डॉट गेंदें करूं। हम पंत पंत की प्रतिभा जानते हैं। आज उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार खेला। हमारी साझेदारी ने मैच का रुख बदल दिया और जिस तरह से उन्होंने मैच को फिनिश किया वह शानदार था।"

