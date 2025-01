भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरा मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां दोनों ही टीमें ने अपनी प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव किए हैं. इस मैच में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है.

इंग्लैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कल ही कर दिया था. लेकिन अचानक जैकब बेथेल के चोटिल होने पर इंग्लैंड को एक खिलाड़ी को डेब्यू करवाना पड़ा. जो इंग्लैंड के लिए टेस्ट और वनडे में पहले कमाल दिखा चुका है.

मैच से ठीक पहले मिली डेब्यू कैप

भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ को डेब्यू कैप मिल गई. वो इंग्लैंड के इससे पहले टेस्ट और वनडे क्रिकेट में धमाल मचा चुके हैं.

