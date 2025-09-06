Asia Cup 2025: एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, चीन को दी करारी शिकस्त; ऐसा करने वाली बनी पहली टीम

Asia Cup 2025, India vs China: एशिया कप 2025 के सुपर-4 में टीम इंडिया ने चीन को 7-0 से करारी शिकस्त दी है और फाइनल में जगह बना ली है.

हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने अपनी जगह बना ली है. टीम ने सुपर 4 में चाइना को 7-0 से रौंद दिया है और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. वहीं अब टीम 9वीं बार खिताबी मुकाबला खेलेगी और ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई है. वहीं अब सबसे ज्यादा बार एशिया कप का टाइटल जीतने वाली टीम साउथ कोरिया से भारत की फाइनल में भिड़ंत होनी है. ये मुकाबला बिहार के राजगीर में खेला गया था, जहां टीम इंडिया ने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

टीम इंडिया ने चीन को दी करारी शिकस्त

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने अपनी जगह बना ली है और अब साउथ कोरिया से फाइनल खेलेगी. लेकिन सुपर 4 के मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से करारी शिकस्त दी है. इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने शुरू से ही अटैक कर दिया था और शुरुआती 7 मिनट में ही 2 गोल दाग कर दिए थे. उसके बाद 18वें मिनट में एक और गोल दागा. फिर सिर्फ डेढ़ मिनट के भीतर 2 गोल और दाग दिए. वहीं आखिरी में 2 गोल करते हुए 7-0 से जीत दर्ज की.

ऐसा करने वाली बनी पहली टीम

एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल मुकाबले खेलने के मामले में भारतीय टीम अव्वल नंबर पर है. टीम इस बार कुल 9वीं बार एशिया कप का खिताबी मुकाबला खेलेगी. हालांकि टीम इंडिया ने 3 बार एशिया कप का खिताब भी जीता है. वहीं अब टीम के चौथा खिताब जीतने का मौका है. लेकिन टीम के सामने साउथ कोरिया की चुनौती होगी. क्योंकि कोरिया ने सबसे ज्यादा 6 बार टाइटल अपने नाम किया है.

