India vs Bangladesh Test match timings: इस टाइम पर शुरू होगा मैच, कहां और कैसे देख सकेंगे लाइव, जानें हर जानकारी

डीएनए हिंदी: बांग्लादेश दौरे पर गई टीम इंडिया वनडे सीरीज पहले ही हार चुकी है और अब टेस्ट सीरीज में वो अपनी नाक बचाने के इरादे से उतर रही है. कप्तान रोहित शर्मा पहले ही अंगूठे में लगी चोट के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं. जिस वजह से टीम इंडिया की मुश्किलें सीरीज शुरू होने से पहले ही बढ़ गईं हैं. भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच चट्टोग्राम में 14 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच खेला जाएगा तो वहीं दूसरा मुकाबला 22 दिसंबर को होना है.

कहां देख पाएंगे मैच

बुधवार से शुरू हो रहे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट डीडी स्पोर्ट्स पर देखा जा सकेगा. इसके साथ ही सोनी स्पोर्ट्स पर भी आप मैच का लुत्फ उठा सकेंगे. वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए आपके पास सोनी लिव ऐप होना जरूरी है.



Ind Vs Ban 1st Test: चटगांव में महामुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार, फ्री में घर बैठे यूं देख सकेंगे लाइव मैच

कितने बजे होगा मैच

India vs Bangladesh Match Timings पहले खबरें आ रही थीं की Ind vs Ban test match सुबह 11.30 बजे से शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. मैच भारतीय समयनुसार 9 बजे शुरू होगा और 8.30 बजे टॉस होगा.



Excitement levels 🆙



Gearing up for the #BANvIND Test series starting tomorrow 👌#TeamIndia pic.twitter.com/YZD1A9N565