IND vs BAN: भारत की बड़ी जीत, Kuldeep Yadav ने झटके 8 विकेट, टेस्ट करियर का बेस्ट प्रदर्शन

Kuldeep Yadav Best Performance In Test Cricket: चट्टोग्राम टेस्ट में कुलदीप यादव ने 8 विकेट चटकाए और अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन किया.

