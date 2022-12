Ind Vs Ban Head To Head: वनडे में भारत के सामने कहीं नहीं बांग्लादेश, लिटन दास की टीम कैसे पार पाएगी रोहित ब्रिगेड से?

India Vs Bangladesh ODI Head To Head

डीएनए हिंदी: भारत और बांग्लादेश (India vs Bangladesh ODI) के बीच रविवार से वनडे सीरीज शुरू हो रहा है. सीरीज का पहला वनडे मैच मीरपुर के शेर-ए-बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच से ठीक पहले अनुभवी पेसर मोहम्मद शमी के चोटिल होने की वजह से टीम इंडिया को झटका लगा है. इसके बावजूद भी टीम इंडिया लिटन दास की टीम को घर में मात दे सकती है. जानें अब तक दोनों देशों के बीच वनडे में हुई भिड़ंत में कौन किस पर भारी रहा है.

भारत और बांग्लादेश (India Vs Bangladesh) की टीमें वनडे क्रिकेट में अब तक 36 बार आमने-सामने हुई हैं. आंकड़ों में देखें तो टीम इंडिया का पलड़ा खासा भारी है. टीम इंडिया ने 30 मुकाबले जीते हैं और बांग्लादेश की टीम सिर्फ 5 बार ही जीती है. अगर घरेलू वनडे मुकाबले की बात की जाए तो बांग्लादेश ने अपनी जमीन पर 4 और भारत ने 3 मैच जीते हैं. टीम इंडिया ने घर के बाहर 17 वनडे जीते हैं. दोनों देशों के बीच न्यूट्रल वेन्यू पर भारत को 10 वनडे में जीत मिली है वहीं बांग्लादेश के खाते में एक जीत है. टीम इंडिया का बांग्लादेश के खिलाफ जीत का स्ट्राइक रेट 85.71% है. हालांकि आखिरी बाद भारत ने बांग्लादेश का दौरा सार 2015 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेला था. उस समय टीम इंडिया को हार के बाद लौटना पड़ा था. रोहित शर्मा की कप्तानी में अब भारतीय टीम के पास उस हार का बदला चुकता करने का मौका है.

लिटन दास को मिला सीरीज की कप्तानी का मौका

बांग्लादेश के लिए सीरीज जीतना बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहा है. सीरीज शुरू होने से पहले ही टीम के कप्तान तमीम इकबाल चोटिल हो गए हैं. उनकी जगह पर वनडे की कप्तानी का जिम्मा लिटन दास को भेजा गया है. तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद भी चोटिल होने की वजह से बाहर हैं. टीम इंडिया काफी संतुलित लग रही है और कप्तान रोहित शर्मा, उप-कप्तान केएल राहुल और विराट कोहली इस सीरीज से वापसी कर रहे हैं. 3 वनडे मैचों के बाद दोनों टीमें 2 टेस्ट भी खेलेंगी.

