Virat Kohli Funny Video: बांग्लादेश के खिलाफ मैच में ड्रिंक्स लेकर दौड़ने लगे विराट कोहली, कप्तान रोहित ने आज दिया है रेस्ट

डीएनए हिंदी: एशिया कप 2023 (Asia Cup 2023) के सुपर फोर मुकाबले में टीम इंडिया आज बांग्लादेश (India vs Bangladesh) के खिलाफ कोलंबो के खिलाफ मैच खेलने उतरी है. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. रोहित शर्मा ने इस मैच में अपनी टीम के कई खिलाड़ियों को आराम दिया है. टीम इंडिया के किंग विराट कोहली (Virat Kohli) को भी इस मैच में आराम दिया गया है. विराट कोहली मैच नहीं खेल रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिलचस्प अंदाज से फैंस का दिन बना दिया है. विराट का वीडियो सोशल मीडिया (Virat Kohli Viral Video) पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, बांग्लादेश और भारत के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है. विराट कोहली ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान जब टीम के लिए ड्रिंक्स लेकर पहुंचे तो फैंस उनका फनी अंदाज लोगों की हंसी छूट गई.

ये भी पढ़ें: Rohit Sharma का नाम लेकर गंभीर ने धोनी के लिए बोली ये अच्छी अच्छी बातें, क्या लड़ाई हो गई खत्म?

विराट कोहली ने मैदान पर की खूब मस्ती

भारत को बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान दूसरा विकेट मिला था, जिसके बाद कोहली और सिराज अपने साथी खिलाड़ियों के लिए ड्रिंक्स लेकर मैंदान के अंदर आए. कोहली इस दौरान मौज मस्ती करते बच्चे की तरह दौड़ते हुए आए. विराट कोहली का यह अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

Virat Kohli having fun - he is such a character!



- The GOAT....!!! pic.twitter.com/Jqcrvf072E