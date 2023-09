Ind vs Aus Indore Test: 11 रन और 6 विकेट, देखें कैसे इन 2 गेंदबाजों ने लिखी ऑस्ट्रेलिया के पतन की कहानी

डीएनए हिंदी: इंदौर में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया उस रंग में नजर नहीं आ रही है, जैसा कि पहले दो मैचों में देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया अभी तक उस पर भारी है और इसी वजह से उसने पहली ही पारी में भारत को 109 रन पर ऑलआउट कर दिया और फिर खुद 197 रन बनाकर 88 रन की लीड भी ले ली. ऑस्ट्रेलिया 88 तो छोड़िए एक समय पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो 100 रन से भी ज्यादा की लीड लेगी. लेकिन भला हो टीम इंडिया के दो गेंदबाजों का जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रनों पर अचानक ब्रेक लगा दिया और एक के बाद एक सभी को पवेलियन भी भेज दिया.

उमेश और अश्विन का जलवा

जिस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 186 रन था तब उसके महज 4 विकेट ही गिरे थे. लेकिन इसके बाद आई आर.अश्विन और उमेश यादव की आंधी में पूरी टीम सिर्फ 11 रन और बनाकर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट स्टीव स्मिथ के रूप में 146 के स्कोर पर गिरा था. लेकिन इसके बाद पीटर हैंड्सकॉम्ब और ग्रीन ने पारी को संभाल लिआ था. दोनों खिलाड़ियों ने क्रमश: 98 और 57 गेंदें खेल डाली और इन्हें क्रीज से हटा पाना नामुमकिन लगने लगा था. लेकिन तभी अश्विन ने हैंड्सकॉम्ब को चलता कर ये साझेदारी तोड़ दी.



कैसे लगाई एक के बाद एक विकेटों की झड़ी

अश्विन के एक विकेट लेने की देर ही थी कि अगले ही ओवर में उमेश यादव ने ग्रीन को एलबीडब्ल्यू कर दिया. इसके बाद उमेश ने फिर से एक और विकेट लिया और इस बार मिचल स्टार्क को ऐसा बोल्ड मारा कि ऑफ स्टंप दूर जा के गिरा. इस शानदार बोल्ड के साथ यादव ने अपने टेस्ट करियर का 100वां विकेट भी लिया.

ICYMI - 𝟭𝟬𝟬𝘁𝗵 𝗧𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 in India for @y_umesh 💪



What a ball that was from Umesh Yadav as he cleans up Mitchell Starc to grab his 100th Test wicket at home. #INDvAUS pic.twitter.com/AD0NIUbkGB