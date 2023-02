Ind Vs Aus: नागपुर में शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई खेमे में मचा बवाल, David Warner की हो सकती है छुट्टी

Nagpur Test में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 रन से मात दी थी. इस मैच की दोनों पारियों में डेविड वार्नर फ्लॉप रहे थे.

