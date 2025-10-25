IND vs AUS: रोहित शर्मा ने ठोका शतकों का अर्धशतक, सिडनी में कंगारू को 38 की उम्र में दिखाया जलवा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले दो मैचों में भारत का प्रदर्शन खास नहीं रहा लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने करिश्मा कर दिखाया है. सिडनी में खेले जा रहे तीसरे मैच में रोहित शर्मा ने 105 गेंदों पर शतक जड़ दिया है.

भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मैच में रोहित शर्मा ने जलवा दिखा दिया है. ये मैच सिडनी में खेला जा रहा था. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था लेकिन ये फैसला सही साबित नहीं हुआ. इस बार भारत के घातक गेंदबाजों ने सिर्फ 236 रनों पर टीम को समेट दिया. भारत को जीत के लिए 237 रन का टारगेट मिला और इसके जबाव में भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने कमाल की शुरुआत की.

105 गेंदों पर ठोका शतक

हालांकि कप्तान शुभमन गिल ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 24 रन के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन रोहित ने पिछले मैच में जो काम अधूरा छोड़ा था उसे इस मैच में पूरा कर दिया और टीम के लिए शतक लगा दिया. गौरतलब है कि रोहित शर्मा का अगर सिडनी में वनडे रिकॉर्ड देखा जाए तो इस ग्राउंट पर उनका कमाल का प्रदर्शन रहा है और ये इस बार भी जारी रहा है. रोहित ने इस मैच में अपना अर्धशतक 63 गेंदों पर पूरा किया और फिर उन्होंने अपना शतक 105 गेंदों पर लगा दिया.

वनडे करियर का 33वां शतक

वनडे क्रिकेट में ये रोहित शर्मा का 33वां शतक रहा जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये उनका 9वां शतक रहा. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में वनडे में ये रोहित का छठा शतक भी रहा. वनडे क्रिकेट में रोहित के बल्ले से 33वां शतक आया है। टेस्ट क्रिकेट में रोहित ने 12 और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 शतक जड़े हैं. इस तरह उनके शतकों की संख्या इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 हो गई है. रोहित को बेशक वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया, लेकिन बतौर बल्लेबाज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जैसी बैटिंग की है उसके बाद उन्हें वनडे सेटअप से खारिज नहीं किया जा सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.