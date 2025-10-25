FacebookTwitterYoutubeInstagram
इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

Satish Shah Death: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन, 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने ठोका शतकों का अर्धशतक, सिडनी में कंगारू को 38 की उम्र में दिखाया जलवा

IND vs AUS 3rd ODI: सिडनी में RoKo की जोड़ी का धमाल! रोहित-कोहली की धुआंधार बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया हुआ चारों खाने चित्त

Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स

IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 

क्या यूरिक एसिड हाई होने से भी हार्ट अटैक आ सकता है? दिल की नसें सूज कर हो सकती है सख्त 

Chhath Puja Kharna Prasad: गुड़ डालते ही फट जाती है खीर? परफेक्ट खरना प्रसाद बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने ठोका शतकों का अर्धशतक, सिडनी में कंगारू को 38 की उम्र में दिखाया जलवा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले दो मैचों में भारत का प्रदर्शन खास नहीं रहा लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने करिश्मा कर दिखाया है. सिडनी में खेले जा रहे तीसरे मैच में रोहित शर्मा ने 105 गेंदों पर शतक जड़ दिया है.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Oct 25, 2025, 03:44 PM IST

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने ठोका शतकों का अर्धशतक, सिडनी में कंगारू को 38 की उम्र में दिखाया जलवा

India vs Australia

भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मैच में रोहित शर्मा ने जलवा दिखा दिया है. ये मैच सिडनी में खेला जा रहा था. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था लेकिन ये फैसला सही साबित नहीं हुआ. इस बार भारत के घातक गेंदबाजों ने सिर्फ 236 रनों पर टीम को समेट दिया. भारत को जीत के लिए 237 रन का टारगेट मिला और इसके जबाव में भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने कमाल की शुरुआत की.

105 गेंदों पर ठोका शतक

हालांकि कप्तान शुभमन गिल ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 24 रन के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन रोहित ने पिछले मैच में जो काम अधूरा छोड़ा था उसे इस मैच में पूरा कर दिया और टीम के लिए शतक लगा दिया. गौरतलब है कि रोहित शर्मा का अगर सिडनी में वनडे रिकॉर्ड देखा जाए तो इस ग्राउंट पर उनका कमाल का प्रदर्शन रहा है और ये इस बार भी जारी रहा है. रोहित ने इस मैच में अपना अर्धशतक 63 गेंदों पर पूरा किया और फिर उन्होंने अपना शतक 105 गेंदों पर लगा दिया.

वनडे करियर का 33वां शतक 

वनडे क्रिकेट में ये रोहित शर्मा का 33वां शतक रहा जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये उनका 9वां शतक रहा.  इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में वनडे में ये रोहित का छठा शतक भी रहा. वनडे क्रिकेट में रोहित के बल्ले से 33वां शतक आया है। टेस्ट क्रिकेट में रोहित ने 12 और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 शतक जड़े हैं. इस तरह उनके शतकों की संख्या इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 हो गई है. रोहित को बेशक वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया, लेकिन बतौर बल्लेबाज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जैसी बैटिंग की है उसके बाद उन्हें वनडे सेटअप से खारिज नहीं किया जा सकता है.

