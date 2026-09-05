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हार के डर से ताकतवर टीम चुनी गई! अफगानिस्तान सीरीज के लिए क्यों नहीं मिला युवाओं को मौका? श्रीकांत ने बताई वजह

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

हार के डर से ताकतवर टीम चुनी गई! अफगानिस्तान सीरीज के लिए क्यों नहीं मिला युवाओं को मौका? श्रीकांत ने बताई वजह

भारत और अफगानिस्तान सीरीज 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जाएगी. मुख्य चयनकर्ता रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा है कि हार के डर से मजबूत टीम चुनी गई है.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 05, 2026, 08:35 PM IST

हार के डर से ताकतवर टीम चुनी गई! अफगानिस्तान सीरीज के लिए क्यों नहीं मिला युवाओं को मौका? श्रीकांत ने बताई वजह

भारत और अफगानिस्तान सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगी. (फोटो- IANS)

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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मुख्य चयनकर्ता रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम पर सवाल खड़े किए हैं. कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना ​​है कि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज का इस्तेमाल भारत के युवा खिलाड़ियों के पूल को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए था.  उन्होंने कहा कि हाल में मिली हार की वजह से चयनकर्ताओं ने ज्यादा प्रयोग करना उचित नहीं समझा. 

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "आयरलैंड और इंग्लैंड में सीरीज हारने के बाद, चयनकर्ताओं ने कोई रिस्क न लेने का फैसला किया और अफगानिस्तान के खिलाफ एक मजबूत टीम चुनी. वे पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन यह एक गलती है. अफगानिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ आपको युवाओं को आजमाना चाहिए था. हार के डर से ताकतवर टीम चुनी गई है. आयरलैंड और इंग्लैंड में हार के बाद यह एक डेस्परेशन मूव जैसा लगता है. यह टीम लगभग वैसी ही है जैसी उन्होंने इंग्लैंड के लिए चुनी थी."

खिलाड़ियों की चोट पर क्या कहा?

अफगान सीरीज के लिए घोषित टीम में 4 इंजर्ड खिलाड़ी हैं. इस पर श्रीकांत ने कहा कि सिर्फ बेंगलुरु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग से खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं किया जा सकता. इन चारों ने मैच-फिटनेस साबित नहीं की है. वे किस आधार पर फिटनेस के दायरे में आते हैं? सिर्फ इसलिए कि आप बेंगलुरु सीओई में अपनी फिटनेस साबित कर देते हैं, क्या आप फिट हैं? इसी तरह हर्षित राणा इंग्लैंड गए थे, और फिर वहां उनके साथ क्या हुआ? इसलिए मैच-फिटनेस जरूरी है.

बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ चुनी गई भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को जगह मिली है, लेकिन ये खिलाड़ी पूरी तरह फिट नहीं हैं. भारत और अफगानिस्तान सीरीज 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जाएगी.

श्रेयस अय्यर की भी परीक्षा

भारत को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में हाल में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सभी छह टी20 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इसके बाद दूसरी क्लास की भारतीय टीम ने जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीता. अब एक बार श्रेयस अय्यर को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा. 

अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय टीम

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज़ के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान कर दिया है. जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है, जबकि हार्दिक पांड्या एक बार फिर चोटिल होने के कारण टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी  भी अपनी जगह बनाए रखी है. 

टीम इस प्रकार है...

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन [विकेटकीपर], इशान किशन [विकेटकीपर], तिलक वर्मा , शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.

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