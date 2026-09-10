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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

क्या भारत-अफगानिस्तान टी20 मैच टलेगा? दिल्ली पुलिस ने की थी तारीख बदलने की मांग, मिला ये जवाब

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में ही खेले जाने हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 10, 2026, 08:58 PM IST

क्या भारत-अफगानिस्तान टी20 मैच टलेगा? दिल्ली पुलिस ने की थी तारीख बदलने की मांग, मिला ये जवाब

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच 13 सितंबर को होगा. (फोटो- IANS)

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India-Afghanistan T20I: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को होने वाले टी20 मैच को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. ये मैच दिल्ली में खेला जाना है. 11 से 13 सितंबर तक भारत में ब्रिक्स सम्मेलन होना है. इसे ध्यान में रखते हुए पहले टी20 मुकाबले को लेकर दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ को पत्र लिखकर इस मैच को किसी और दिन कराने की मांग की थी. अब दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने अपना जवाब पुलिस को दे दिया है.

डीडीसीए ने क्या फैसला किया?

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला तय कार्यक्रम के हिसाब से 13 सितंबर को ही खेला जाएगा. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने इस बात की पुष्टि की है. मैच में 20 से 25 हजार फैंस के आने की संभावना है. इस दिन ब्रिक्स सम्मेलन के चलते वीवीआईपी रूट की व्यवस्था रहेगी. इसीलिए दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि पुलिस के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराना मुश्किल होगा.

मैच स्थगित नहीं होगा-डीडीसीए

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया, "अरुण जेटली स्टेडियम में 13 सितंबर को होने वाला भारत-अफगानिस्तान का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक के बाद डीडीसीए को सभी जरूरी मदद और इंतजामों का भरोसा दिलाया गया है। मैच स्थगित नहीं होगा."

बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में ही खेले जाने हैं. इस बार सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान कर रहा है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई की तरफ से पूरा सपोर्ट किया जा रहा है. सीरीज का दूसरा मुकाबला 15 और अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाना है.

टी20 सीरीज से पहले भारत को झटका

भारतीय टीम को 13 सितंबर से अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है. हर्षित राणा अपनी इंजरी से न उबर पाने के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स 2026 से बाहर हो गए हैं. हर्षित राणा की जगह पर भारतीय टीम में यश ठाकुर को अफगानिस्तान टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए चुना गया है.

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का अपडेटेड स्क्वॉड: 

श्रेयस अय्यर [कप्तान], अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन [विकेटकीपर], ईशान किशन [विकेटकीपर], तिलक वर्मा [उपकप्तान], शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.

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