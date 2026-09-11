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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

India vs Afghanistan: वैभव सूर्यवंशी की जगह इस खिलाड़ी को प्लेइंग-11 में चाहते हैं अजिंक्य रहाणे

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने हैं. पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा मुकाबला 15 और अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाना है.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 11, 2026, 10:34 PM IST

India vs Afghanistan: वैभव सूर्यवंशी की जगह इस खिलाड़ी को प्लेइंग-11 में चाहते हैं अजिंक्य रहाणे

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा. (फोटो- IANS)

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India vs Afghanistan T20 series: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज 13 सितंबर से शुरू होने वाली है. इस सीरीज के सभी मुकाबले राजधानी दिल्ली में खेले जाएंगे. भारतीय T20 टीम अभी बदलाव के दौर से गुजर रही है और श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभाल रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में भारतीय टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है. इस सीरीज के लिए भारत के पूर्व बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का मानना ​​है कि टीम मैनेजमेंट को संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की उस टॉप-तीन जोड़ी पर ही भरोसा बनाए रखना चाहिए, जिसने टी20 वर्ल्ड कप जिताया था.

अजिंक्य रहाणे का मानना ​​है कि टीम मैनेजमेंट को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए संजू सैमसन को वैभव सूर्यवंशी पर तरजीह देनी चाहिए. रहाणे ने कहा कि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी आगे चलकर मौके जरूर मिलेंगे. संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया था. हालांकि, इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और कुछ खराब पारियों के कारण उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया. उसी इंग्लैंड दौरे के दौरान मैनचेस्टर में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया.

सैमसन की भारतीय टीम में वापसी हुई है

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू सैमसन को टीम में जगह नहीं मिली थी. उस सीरीज में उनकी जगह युवा बल्लेबाज सूर्यवंशी ने ओपनिंग की थी. हालांकि, अब सैमसन की भारतीय टीम में वापसी हो गई है. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के लिए फिर से टीम में शामिल किया गया है.

रहाणे ने शुक्रवार को अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, "मुझे लगता है कि टॉप तीन वही होने चाहिए जो वर्ल्ड कप में खेले थे. सैमसन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन दो-तीन खराब पारियों के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था. मैं चाहता हूं कि उन्हें एक और मौका मिले. अभिषेक और ईशान ने भी हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया है."

उन्होंने आगे कहा, "वैभव को भी मौके मिलेंगे और उनका समय भी आएगा. मगर अभी के लिए मुझे लगता है कि टॉप तीन में सैमसन, अभिषेक और ईशान होने चाहिए, जिन्होंने वर्ल्ड कप में हमारे लिए अच्छा योगदान दिया था."

टी20 इंटरनेशनल टीम में सैमसन की वापसी का स्वागत करते हुए रहाणे ने कहा, "मैं संजू सैमसन को टीम में वापस देखकर खुश हूं. वह वर्ल्ड कप में 'मैन ऑफ द सीरीज' थे. उतार-चढ़ाव आते रहे हैं और उनके साथ ऐसी चीजें हुईं जो उनके कंट्रोल में नहीं थीं. हालांकि, वह मैच-विनर हैं और उनकी वापसी से टीम मजबूत होती है."

सूर्यवंशी को रहाणे ने दी ये सलाह

15 साल के सूर्यवंशी को सलाह देते हुए रहाणे ने इस युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज से कहा कि वे अपने करियर की इस शुरुआती स्टेज पर अपनी आक्रामक सोच पर कायम रहें और अपने खेलने के तरीके को बहुत अधिक पेचीदा न बनाएं. रहाणे ने कहा कि उन्हें उसी खेल पर भरोसा रखना चाहिए जिसकी वजह से उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली. उनके करियर और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से यह अभी शुरुआती दौर है.

रहाणे ने आगे कहा कि अभी सूर्यवंशी को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उन्हें आजाद छोड़ देना चाहिए. जैसे-जैसे वह खेलते रहेंगे, दो-तीन साल में उनका खेल अपने आप बदल जाएगा. उनके लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. क्रिकेट स्किल्स के अलावा, मैदान के बाहर भी संतुलित रहना जरूरी है. यह उनके लिए एक चुनौती होगी.

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