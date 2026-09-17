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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

India vs Afghanistan: अभिषेक शर्मा का तूफानी शतक, सिर्फ 30 गेंदों में लगाई सेंचुरी, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा

अभिषेक ने सिर्फ 30 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर रोहित शर्मा के 35 गेंदों में T20I शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा. इसके साथ ही अभिषेक शर्मा ने एक नया कीर्तिमान कायम कर दिया है.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 17, 2026, 08:26 PM IST

India vs Afghanistan: अभिषेक शर्मा का तूफानी शतक, सिर्फ 30 गेंदों में लगाई सेंचुरी, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा

अभिषेक शर्मा का तूफानी शतक, सिर्फ 30 गेंदों में लगाई सेंचुरी

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India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच में अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पारी की शुरुआत करने उतरी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ने धुंआधार शुरूआत की और मैदान में हर तरफ चौकों और छक्कों की बारिश कर दी. अभिषेक ने सिर्फ 30 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर रोहित शर्मा के 35 गेंदों में T20I शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इसके साथ ही अभिषेक शर्मा ने एक नया कीर्तिमान कायम कर दिया है.

 

 

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