India vs Afghanistan: अभिषेक शर्मा का तूफानी शतक, सिर्फ 30 गेंदों में लगाई सेंचुरी, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा

India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच में अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पारी की शुरुआत करने उतरी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ने धुंआधार शुरूआत की और मैदान में हर तरफ चौकों और छक्कों की बारिश कर दी. अभिषेक ने सिर्फ 30 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर रोहित शर्मा के 35 गेंदों में T20I शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इसके साथ ही अभिषेक शर्मा ने एक नया कीर्तिमान कायम कर दिया है.

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सबसे तेज T20I शतक लगाने वाले खिलाड़ी

30 गेंद- अभिषेक शर्मा (भारत) बनाम अफ़गानिस्तान, दिल्ली, 2026

33 गेंद- सिकंदर रज़ा (ज़िम्बाब्वे) बनाम गाम्बिया, नैरोबी (रुआराका), 2024

33 गेंद- फिन एलन (दक्षिण अफ्रीका) बनाम न्यूज़ीलैंड, कोलकाता, 2026

35 गेंद- डेविड मिलर (दक्षिण अफ्रीका) बनाम बांग्लादेश, पॉचेफस्ट्रूम, 2017

35 गेंद- रोहित शर्मा (भारत) बनाम श्रीलंका, इंदौर, 2017

गलत साबित हुए अफगानिस्तान का फैसला

पहले ही दो मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी अफगानिस्तान की टीम के लिए कप्तान इब्राहिम जादरान का पहले गेंदबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ. भारतीय टीम सिर्फ 10 ओवरों में 150 के करीब पहुंच गई. अभिषेक और संजू सैमसन ने मोहम्मद नबी के एक ही ओवर में 29 रन भी कूटे. अफगानिस्तान की टीम में आज गुलबदीन नायब और नूर अहमद नहीं खेल रहे हैं.

श्रेयस अय्यर बोले- हम बल्लेबाजी ही करते

सीरीज में पहली बार टॉस हारने के बाद भारतीय कप्तान ने कहा कि हम पहले बल्लेबाजी करते. इससे हमें एक मजेदार चुनौती भी मिलती है. श्रेयस अय्यर ने बताया कि मैच के लिए भारतीय टीम में एक बदलाव किया गया है. अर्शदीप की जगह पर यश ठाकुर टीम में आए हैं.

बता दें कि भारतीय टीम सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है. वहीं, अफगानिस्तान के लिए अब तक दोनों टी20 मुकाबले में कुछ भी सही नहीं घटा है. टीम के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे संघर्ष करते नजर आए हैं.

भारत की प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर और जसप्रीत बुमराह.

अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, अब्दुल्ला अहमदजई, दरविश रसूली, नूर उल रहमान, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान और फजलहक फारूकी.