IND vs BAN: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (Champions Trophy 2025) भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बेहद रोमांचक होने वाली है. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी को दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ करेगा. टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) इस टूर्नामेंट को बेहद खास मानते हैं. उन्होंने आईसीसी से बातचीत में कहा, 'चैंपियंस ट्रॉफी मेरे पसंदीदा टूर्नामेंट्स में से एक है, क्योंकि इसमें केवल टॉप टीमें ही खेलती हैं. हर मुकाबला हाई-वोल्टेज होता है और यहां जगह बनाना किसी भी टीम के लिए सम्मान की बात होती है.'

2011 वर्ल्ड कप की याद ताजा

भारत-बांग्लादेश मुकाबले को लेकर कोहली ने 2011 वर्ल्ड कप का जिक्र किया, जब भारत ने इसी टीम के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला मैच खेला था और अंत में वर्ल्ड कप जीता था. उस मैच में विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा था। उन्होंने कहा, '2011 में भी हमने बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी और वो हमारे लिए शानदार टूर्नामेंट साबित हुआ.' उम्मीद है, इस बार भी हम ऐसी ही शुरुआत करेंगे.'

बांग्लादेश के खिलाफ मजबूत शुरुआत पर फोकस

विराट कोहली ने इस मुकाबले को लेकर अपनी रणनीति भी साझा की. उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का वनडे फॉर्मेट बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि टीमों को सीमित मैचों में खुद को साबित करना पड़ता है. टीमें अगर शुरुआत में लड़खड़ा जाती हैं, तो वापसी करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए, भारत पहले ही मैच से पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है.

