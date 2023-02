IND vs AUS Test 2023: Virat Kohli से पहले Steve Smith तोड़ेंगे Sachin का जादुई रिकॉर्ड? पढ़ें 'किंग' कैसे निकलेंगे आगे

Virat Kohli vs Steve Smith Border Gavaskar Trophy: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली-स्टीव स्मिथ के बीच देखने को मिलेगी बड़ी लड़ाई.

Virat Kohli vs Steve Smith battle in IND vs AUS Border Gavaskar Trophy