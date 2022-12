IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ आज होगा T20 और ODI सीरीज के लिए टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों का बाहर होना तय

INDIA vs SRI LANKA 2023: भारत दौरे पर श्रीलंकाई टीम 3 टी20 सीरीज और 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेगी. जिसके लिए आज टीम इंडिया की घोषणा हो सकती है.

