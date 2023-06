Asian Kabaddi Championship 2023: भारत ने Asian Games चैंपियंस ईरान को फाइनल में हराकर, जीता 8वीं बार खिताब

Asian Kabaddi Championship 2023: भारत ने 8वीं बार एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है. जब ईरान ने सिर्फ एक बार 2003 में खिताब जीता.

India reclaimed the Asian Kabaddi Championship title after beating Iran 42-32 in the final