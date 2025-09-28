India vs Pakistan Final: भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले फैंस में जबरदस्त उत्साह, मैच से पहले दुबई स्टेडियम की हर सीट बुक

BCCI New President: कौन है Mithun Manhas? जो बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, राजीव शुक्ला को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी
BCCI महिला टीम इंडिया का सिलेक्शन करने वाली टीम का किया ऐलान, चैयरमैन से लेकर चीफ सिलेक्टर तक, यहां देखें पूरी लिस्ट
बोर्ड कोई भी हो अब सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी एक जैसी, NCERT यूं खत्म करेगी असमानता
Trump के सामने आसिम मुनीर ने खोला 'ब्राउन बॉक्स', अमेरिका को सौंप दिया पाकिस्तान का भविष्य?
भारत के वो 5 शहर जहां सबसे ज्यादा होती हैं पार्टियां
क्या है 'धर्मशाला' के नाम के पीछे का इतिहास? जानें राजाओं-महाराजाओं से क्या है कनेक्शन
अब एक क्लिक में बदल जाएगा LPG कनेक्शन! डीलर करे तंग तो तुरंत ले सकेंगे ऐक्शन, जानें नियम
Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किए इन कोर्स के नतीजे, result.uniraj.ac.in से ऐसे करें चेक
Karur Stampede: साउथ सुपरस्टार विजय ने रैली हादसे में मदद के लिए उठाया कदम, जान गंवाने वालों के परिवार को 20 लाख
बचपन से आंखों में नहीं थी रोशनी पर हौसलों ने रच दिया इतिहास, दृष्टिहीन शिक्षक ने यूं पास की ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा
स्पोर्ट्स
India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप फाइनल में भिड़ रहे हैं. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सभी सीटें पहले ही बिक चुकी हैं. फैंस का उत्साह चरम पर है.
India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान 8 साल बाद किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में आमने-सामने होने जा रहे हैं. साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इन दोनों टीमों के बीच आखिरी खिताबी मुकाबला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी. अब टीम इंडिया इस हार का बदला लेने की कोशिश करेगी. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस एशिया कप फाइनल को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. दोनों टीमें भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी.
खिताबी मुकाबले के लिए स्टेडियम की क्षमता बढ़ाकर 28 हजार कर दी गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सभी टिकट बिक चुकी हैं, जिससे मैच हाउसफुल होने की उम्मीद है. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने होंगे.
हाल ही में सुपर-4 मैच में 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच को 17 हजार फैंस ने देखा. जबकि 14 सितंबर को हुए लीग मुकाबले में 20 हजार दर्शक मैदान में मौजूद थे. इस बार टीम इंडिया ने दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल की थी, जिससे फैंस का उत्साह और बढ़ गया है.
यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025 फाइनल से पहले कितनी बार भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ खिताबी मुकाबला? रिजल्ट उड़ा देगा होश
रिपोर्ट्स के अनुसार, सामान्य टिकट अब पूरी तरह बिक चुके हैं. हालांकि, आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी सीटें अभी भी उपलब्ध हैं. फैंस का उत्साह और टिकटों की तेज बिक्री इस बात का संकेत है कि दुबई स्टेडियम इस फाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मैच यादगार साबित होगा.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.