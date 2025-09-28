India vs Pakistan Final: भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले फैंस में जबरदस्त उत्साह, मैच से पहले दुबई स्टेडियम की हर सीट बुक

India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप फाइनल में भिड़ रहे हैं. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सभी सीटें पहले ही बिक चुकी हैं. फैंस का उत्साह चरम पर है.

India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान 8 साल बाद किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में आमने-सामने होने जा रहे हैं. साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इन दोनों टीमों के बीच आखिरी खिताबी मुकाबला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी. अब टीम इंडिया इस हार का बदला लेने की कोशिश करेगी. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस एशिया कप फाइनल को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. दोनों टीमें भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी.

खिताबी मुकाबले के लिए स्टेडियम की क्षमता बढ़ाकर 28 हजार कर दी गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सभी टिकट बिक चुकी हैं, जिससे मैच हाउसफुल होने की उम्मीद है. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने होंगे.

दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान पर शानदार जीत

हाल ही में सुपर-4 मैच में 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच को 17 हजार फैंस ने देखा. जबकि 14 सितंबर को हुए लीग मुकाबले में 20 हजार दर्शक मैदान में मौजूद थे. इस बार टीम इंडिया ने दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल की थी, जिससे फैंस का उत्साह और बढ़ गया है.

कुछ प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी सीटें अभी भी उपलब्ध

रिपोर्ट्स के अनुसार, सामान्य टिकट अब पूरी तरह बिक चुके हैं. हालांकि, आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी सीटें अभी भी उपलब्ध हैं. फैंस का उत्साह और टिकटों की तेज बिक्री इस बात का संकेत है कि दुबई स्टेडियम इस फाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मैच यादगार साबित होगा.

