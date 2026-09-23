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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

पाकिस्तान की गलियों में खेला क्रिकेट, अब जापान की टीम के चैंपियन हैं इब्राहिम ताकाहाशी

इब्राहिम ताकाहाशी ने बताया कि उनका जन्म 28, 1998 को जापान के शिजुओका प्रांत के गोटेम्बा शहर में हुआ था, जो माउंट फुजी के बिल्कुल बगल में है. बचपन में वह पाकिस्तान में रहे और यहां की लोकर क्रिकेट टीम जुनून में क्रिकेट खेला करते थे.

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Neelam

Updated : Sep 23, 2026, 03:15 PM IST

पाकिस्तान की गलियों में खेला क्रिकेट, अब जापान की टीम के चैंपियन हैं इब्राहिम ताकाहाशी

जापान की क्रिकेट टीम के बल्लेबाज इब्राहिम ताकाहाशी (Image Source: X)

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जापान के सानो क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को खेले गए टी-20 रोमांचक मुकाबले की हर तरफ चर्चा है. इंडियन क्रिकेट टीम के साथ-साथ जापान की परफोर्मेंस की भी काफी बातें हो रही है. जापान की तरफ से कैप्टन केंजेल कडोवाकी फ्लेमिंगन ने सबसे ज्यादा 12 रन बनाए और उनके बाद इब्राहिम ताकाहाशी हैं, जिन्होंने 4 गेंद पर तीन रन बनाए. बारिश की वजह से यह मैच 5-5 ओवर का रखा गया था. इब्राहिम ताकाहाशी जापान की टीम के ऑलराउंडर प्लेयर हैं, वह राइट हैंड बैट्समैन हैं और बोलिंग स्टाइल की बात करें तो ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं. आज वह भले ही जापान के लिए खेल रहे हैं, लेकिन उनका बचपन पाकिस्तान की गलियों में क्रिकेट खेलकर बीता है. वह काफी लंबे समय तक पाकिस्तान में रहे हैं.

पाकिस्तानी हैं इब्राहिम ताकाहाशी के पिता

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इब्राहिम ताकाहाशी की मां जापान से हैं, लेकिन उनके पिता पाकस्तानी हैं. इब्राहिम के पिता के बड़े भाई तैय्यब रब्बानी साल 1996 में घूमने के लिए जापान गए थे, यहां उनकी मुलाकात तोमोको ताकाहाशी से हुई, जो इब्राहिम की मां हैं. तोमोको ताकाहाशी तब न्यूट्रिशन साइंस की पढ़ाई कर रही थीं और साथ ही वह एक ट्यूटर भी थीं. रब्बानी और तोमोको की दोस्ती हो गई और तैय्यब रब्बानी ने तोमोको को इस्लामाबाद अपने घर इंवाइट कर लिया. तोमोको जब इस्लामाबाद गईं तो उन्हें तैय्यब रब्बानी के छोटे बाई उमर से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली. दोनों जापान में रहने लगे, लेकिन उमर को अपने पिता की देखभाल के लिए पाकिस्तान आना पड़ा और यहीं पर इब्राहिम की क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ी.

पाकिस्तान की लोकल क्रिकेट टीम में खेला करते थे इब्राहिम

इब्राहिम ताकाहाशी ने बताया कि उनका जन्म 28 नवंबर, 1998 को जापान के शिजुओका प्रांत के गोटेम्बा शहर में हुआ था, जो माउंट फुजी के बिल्कुल बगल में है. उन्होंने बताया, 'मैं आठ साल जापान में रहा, उसके बाद पाकिस्तान शिफ्ट हो गया. मेरे कजिन क्रिकेट खेलते थे, तो मैंने भी उनके साथ खेलना शुरू कर दिया, मुझे 2007 में टी-20 फाइनल का इंडिया-पाकिस्तान का मैच याद है. तब मिस्बाह-उल-हक ने शॉट मारा और हम सब लोग खुशी से उछलने लगे, हमें लगा कि ये छक्का होगा, लेकिन तभी श्रीसंत ने कैच पकड़ लिया, तब हम काफी दुखी हुए थे.' इब्राहिम ताकाहाशी ने बताया कि वह पहले पाकिस्तान की लोकल टीम जुनून के लिए खेलते थे. क्रिकेट मेरा पैशन है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलूंगा.' 

इब्राहिम ताकाहाशी का क्रिकेट रिकॉर्ड

इब्राहिम ताकाहाशी ने टी20 में 85 मैचों की 51 पारियाों में 693 रन बनाए हैं, जिनमें उनका अधिकतम स्कोर 54 रन रहा है. गेंदबाजी की बात करें तो 58 टी-20 मैच में उन्होंने 55 पारियों में कुल 49 विकेट लिए हैं. मंगलवार को इंडिया और जापान क्रिकेट टीम के बीच हुए मुकाबले में जहां भारतीय बल्लेबाज कुछ खास कारनाम नहीं दिखा सके और सिर्फ 32 रन ही बना सके. इसके जवाब में जापान की टीम ने तीन विकेट खोकर 30 रन बना लिए. जापानी खिलाड़ी आखिर तक मैच ले गए और वह जीत सकते थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने पूरी बाजी पलट दी. 

 

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