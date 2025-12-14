Lionel Messi: कोलकाता-हैदराबाद दौरा पूरा, अब मुंबई में होंगे लियोनल मेसी के कार्यक्रम, यहां जानें दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

Lionel Messi India GOAT Tour 2025: दुनिया के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी अपने भारतीय दौरे के दूसरे दिन मुंबई पहुंचने वाले है. इससे पहले कोलकाता और हैदराबाद में उनके कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. यहां जानिए मुंबई दौरे का पूरा शेड्यूल

Lionel Messi India GOAT Tour 2025: दुनिया के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी 3 दिन के भारतीय टूर पर आए हैं. GOAT India Tour 2025 के लिए भारत पहुंचे फुटबॉटर का कोलकाता और हैदराबाद दौरा पूरा हो चुका है. दूसरे दिन वह मुंबई पहुंचने वाले हैं. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में उनके कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित हैं. जहां वह कई प्रमुख हस्तियों से मिलेंगे। इस दौरान वह एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच में भी हिस्सा लेंगे. लियोनल मेसी भारत दौरे के दूसरे दिन 14 दिसंबर को मुंबई पहुंचेंगे.

सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच

इसके बाद भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे वह क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में पैडल कप में भाग लेंगे. इसके बाद शाम को 4 बजे वह कई मशहूर हस्तियों के साथ एक फुटबॉल मैच में हिस्सा लेंगे. ये एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच होगा. इसके बाद शाम 5:00 मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में उनका एक कार्यक्रम तय है. इसके तुरंत बाद एक चैरिटी शो भी आयोजित किया जाएगा. इन सभी कार्यक्रमों के देखते हुए मेसी का मुंबई दौरा एक पूरी तरीके से एक्शन पैक रहने वाला है.

ये रहा पूरा शैड्यूल-

दोपहर 3:30 बजे: पैडल कप में भागीदारी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया

शाम 4:00 बजे: सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच

शाम 5:00 बजे: वानखेड़े स्टेडियम में कार्यक्रम, उसके बाद चैरिटी फैशन शो



कोलकाता में दिखा फैंस का गुस्सा

बता दें कि लियोनल मेसी 13 दिसंबर की सुबह को कोलकाता के नेताजी सुभाषचंद्र बोस एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस पहले से ही पहुंचे हुए थे. मेसी ने लेक सिटी में अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. बाद में उन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान से मुलाकात की. फिर वह सॉल्ट लेक स्टेडियम गए. लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में पहले से ही भारी भीड़ जमा थी. इसी वजह से लियोनल मेसी जल्दी निकल गए और उनके जाते ही फैंस बुरी तरह से गुस्सा हो गए और उन्होंने पानी की बोतलें स्टेडियम में फेंकनी शुरू कर दीं और फिर इसके बाद कुर्सियों को भी उखाड़-उखाड़ कर स्टेडियम में फेंक दिया.

