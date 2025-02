भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज की शुरुआत 6 फरवरी को होने वाली है. जिसके 2 दिन पहले भारत के टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. भारत के वनडे स्क्वॉड में वरुण चक्रवर्ती को शामिल कर लिया गया है.

जो टी20 क्रिकेट में लगातार भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. वही दूसरी तरफ भारत की तेज गेंदबाजी यूनिट कमजोर हो गई है. क्योंकि भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम पूरे वनडे सीरीज से बाहर हो गया है.

भारत की बढ़ी मुश्किलें

भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच के दौरान चोट लगी थी. जिसके बाद से वो लगातार टीम से बाहर चल रहे हैं. ऐसा माना जा रहा था कि वनडे सीरीज के आखिरी मैच में जसप्रीत बुमराह वापसी कर लेंगे. मगर बीसीसीआई के प्रेस रिलीज से जसप्रीत बुमराह का नाम ही गायब है.

