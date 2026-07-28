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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

CTTC 2026 में भारत का दबदबा, महिला के बाद पुरुष टीम ने जीता लगातार दूसरा मुकाबला

भारत और श्रीलंका की पुरुष टीमों के बीच आज मंगलवार 28 जुलाई को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 3-0 से अपने नाम कर लिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 28, 2026, 05:56 PM IST

CTTC 2026 में भारत का दबदबा, महिला के बाद पुरुष टीम ने जीता लगातार दूसरा मुकाबला

Commonwealth Table Tennis Championships (Photo X) 

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कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में मेजबान टीम भारत का दबदबा देखने को मिला है. महिला और पुरुष दोनों ही टीमें रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रही है. भारत और श्रीलंका की पुरुष टीमों के बीच आज मंगलवार 28 जुलाई को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 3-0 से अपने नाम कर लिया है. टीम इंडिया के लिए सभी खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है और अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल की है. 

भारत ने जीता लगातार दूसरा मैच

श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए देसाई हरमीत राजुल, ज्ञानसेकरन सत्यन और जैन पायस ने ये मुकाबला खेला था. ग्रुप ए के राउंड 4 में पहले राउंड में देसाई हरमीत की भिड़ंत हुई थी, जिसमें देसाई ने 11-4, 11-6 और 11-4 से जीत हासिल की. उसके बाद सत्यन का सामना कुलाप्पुवावाडु चनुल डुल्सेन से था, जिसमें सत्यन ने 11-5, 11-8 और 11-3 से शानदार जीत दर्ज की और श्रीलंका को 2-0 से पछाड़ दिया था. 

हालांकि, युवा खिलाड़ी जैन पायस का सामना रणचागोडा थिसस मेथकलना से था. दोनों के बीच काफी रोमांचक मुकाबला हुआ था. पहले दो राउंड में जैन ने 11-2 और 11-1 से बाजी मारी, लेकिन फिर मेथकलना ने वापसी की और जैन को तीसरा राउंड 12-10 से हरा दिया, जिसके बाद दोनों के बीच चौथा राउंड खेला गया और जैन ने 11-7 से बाजी मारी और उन्हें हरा दिया. इस तरह भारतीय टीम ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. 

टीम इंडिया ने किया लगातार दो क्लीन स्वीप

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया था. टीम ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 3-0 से हराया था. वहीं अब भारत ने श्रीलंका को भी 3-0 से हरा दिया है और लगातार दूसरा क्लीन स्वीप कर दिया है.  भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट दमदार प्रदर्शन किया है. 

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