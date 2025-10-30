IND vs AUS: हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर महिला वनडे विश्वकप 2025 के फाइनल में जगह बना ली. हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स की साझेदारी भारत की ऐतिहासिक जीत की वजह बनी.

आईसीसी महिला वनडे विश्वकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 338 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया था. जवाब में भारत की शुरुआत थोड़ी कमजोर रही, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स की बेहतरीन साझेदारी ने टीम को जीत की राह पर ला खड़ा किया. दोनों खिलाड़ियों ने दबाव में संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया. इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी बार महिला विश्वकप फाइनल में प्रवेश किया.

जेमिमा रॉड्रिग्स की शानदार पारी

इस जीत की सबसे बड़ी स्टार रही जेमिमा रॉड्रिग्स. दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने 134 गेंदों में 127 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचया. जेमिमा ने इस मुकाबले में कुल 14 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 94.78 रहा. सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने शुरुआत में ही शेफाली वर्मा का विकेट खो दिया था, लेकिन जेमिमा क्रीज पर आते ही खेल में रंग भर गईं. उन्होंने धैर्य और आक्रमकता का शानदार मिश्रण दिखाया, 57 गेंदों में अर्धशतक और 115 गेंदों में शतक पूरा किया. उनके और कप्तान हरमनप्रीत कौर के बीच की शतकीय साझेदारी ने भारत को फाइनल की राह आसान बना दी.

8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में जगह

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 65 गेंदों में अर्धशतक बनाया और 89 रनों की आक्रामक पारी खेली. यह उनके लगातार तीसरे नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक है. जेमिमा की बेहतरीन पारी के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. इस जीत के साथ भारत ने 8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई और खिलाड़ियों के उत्साह और जज़्बे ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया.

