India vs Australia: ऐतिहासिक जीत के साथ 8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, देखें जीत के वो खास पल

IND vs AUS: हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह

प्रदूषण ने भारत में मचाई तबाही! जहरीली हवा बनी 17 लाख मौतों की वजह, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं? इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

Gold Rate Today: 1,000 रुपये और गिरे सोने के दाम, 10 दिन में 11 हजार रुपये सस्ता हो गया Gold

Rashifal 31 October 2025: कन्या और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक राशियों का भाग्यफल

Bihar Election 2025: मोकामा में जन सुराज समर्थक की दिनदहाड़े हत्या, घटना के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने कही ये बात

Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ

IPL 2026 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी में ये टीम, इस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को बना सकती है हेड कोच

IND vs AUS: हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह

हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह

प्रदूषण ने भारत में मचाई तबाही! जहरीली हवा बनी 17 लाख मौतों की वजह, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

प्रदूषण ने भारत में मचाई तबाही! जहरीली हवा बनी 17 लाख मौतों की वजह, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Gold Rate Today: 1,000 रुपये और गिरे सोने के दाम, 10 दिन में 11 हजार रुपये सस्ता हो गया Gold

Gold Rate Today: 1,000 रुपये और गिरे सोने के दाम, 10 दिन में 11 हजार रुपये सस्ता हो गया Gold

India vs Australia: ऐतिहासिक जीत के साथ 8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, देखें जीत के वो खास पल

ऐतिहासिक जीत के साथ 8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, देखें जीत के वो खास पल

कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

कब और कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें 8th Pay Commission से जुड़े हर सवाल का जवाब

सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं? इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं? इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

IND vs AUS: हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर महिला वनडे विश्वकप 2025 के फाइनल में जगह बना ली. हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स की साझेदारी भारत की ऐतिहासिक जीत की वजह बनी.

राजा राम

Updated : Oct 30, 2025, 11:15 PM IST

IND vs AUS: हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली.

आईसीसी महिला वनडे विश्वकप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 338 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया था. जवाब में भारत की शुरुआत थोड़ी कमजोर रही, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स की बेहतरीन साझेदारी ने टीम को जीत की राह पर ला खड़ा किया. दोनों खिलाड़ियों ने दबाव में संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया. इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी बार महिला विश्वकप फाइनल में प्रवेश किया. 

जेमिमा रॉड्रिग्स की शानदार पारी 

इस जीत की सबसे बड़ी स्टार रही जेमिमा रॉड्रिग्स. दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने 134 गेंदों में 127 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचया. जेमिमा ने इस मुकाबले में कुल 14 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 94.78 रहा. सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने शुरुआत में ही शेफाली वर्मा का विकेट खो दिया था, लेकिन जेमिमा क्रीज पर आते ही खेल में रंग भर गईं. उन्होंने धैर्य और आक्रमकता का शानदार मिश्रण दिखाया, 57 गेंदों में अर्धशतक और 115 गेंदों में शतक पूरा किया. उनके और कप्तान हरमनप्रीत कौर के बीच की शतकीय साझेदारी ने भारत को फाइनल की राह आसान बना दी. 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी में ये टीम, इस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को बना सकती है हेड कोच

8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में जगह

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 65 गेंदों में अर्धशतक बनाया और 89 रनों की आक्रामक पारी खेली. यह उनके लगातार तीसरे नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक है. जेमिमा की बेहतरीन पारी के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. इस जीत के साथ भारत ने 8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई और खिलाड़ियों के उत्साह और जज़्बे ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

