IND vs AUS: अगर बारिश में धुल गया भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, तो कौन जाएगा फाइनल में? यहां समझें सभी समीकरण

IND vs AUS: नवी मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. बारिश के कारण अगर यह मैच नहीं हो पाया तो कौन सी टीम फाइनल मुकाबला खेलेगी. आइए जानते हैं क्या है पूरा समीकरण ..

IND vs AUS: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है. लेकिन मुंबई में सुबह से भारी बारिश की संभावना के कारण मैच पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. मैच रद्द होने या अधूरा रहने की स्थिति में आईसीसी के नियमों के मुताबिक रिजर्व डे या ग्रुप स्टेज में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम को फाइनल में जगह मिलेगी. इससे फैंस में चिंता और उत्साह दोनों बढ़ गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप स्टेज में भारत को हराया था

दरअसल, एक्यूवेदर के अनुसार सुबह से मुंबई में भारी बारिश की संभावना है और यलो अलर्ट जारी किया गया है. मैच के दौरान भी गरज-चमक के साथ बारिश की आशंका बनी हुई है. बताते चलें, टूर्नामेंट में पहले भी कई मुकाबले बारिश से प्रभावित हो चुके हैं. अगर गुरुवार को मैच नहीं हो पाया, तो आईसीसी ने शुक्रवार को रिजर्व डे रखा है. अगर रिजर्व डे पर भी मैच नहीं हो सका, तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगी. इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप स्टेज में भारत को हराया था और पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर रही थी. आईसीसी के नियमों के मुताबिक नॉकआउट मैच बिना नतीजे के खत्म होने पर उच्च स्थान वाली टीम फाइनल में जाती है.

शेफाली वर्मा की वापसी

भारत को सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका लगा जब ओपनर प्रतीका रावल चोट के कारण बाहर हुईं. उनकी जगह शेफाली वर्मा को शामिल किया गया है, जो एक साल बाद वनडे टीम में वापसी कर रही हैं. शेफाली की मौजूदगी से भारत को तेज शुरुआत का विकल्प मिलेगा. भारत की गेंदबाजी का नेतृत्व रेणुका ठाकुर करेंगी.

यह भी पढ़ें: BCCI के लिए बड़ी बात कह गया पूर्व मैच रेफरी, घेरे में ऐसे आए सौरव गांगुली...

फैंस की नजरें अब सिर्फ मैदान पर

बहरहाल, इस मुकाबले में भारत की वापसी की कहानी और ऑस्ट्रेलिया का चुनौतीपूर्ण इतिहास दोनों शामिल हैं. अगर बारिश नहीं हुई, तो भारत और हरमनप्रीत कौर के पास खिताब जीतने का सुनहरा मौका होगा. फिलहाल फैंस की नजरें अब सिर्फ मैदान पर और आसमान की तरफ हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.