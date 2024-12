IND vs AUS 4th Test Day 5: यशस्वी जायसवाल के साथ चौथे टेस्ट के 5वें दिन बईमानी हुई है और उन्हें गलत आउट दे दिया गया है. उसके बाद जायसवाल अंपायर्स से भी भिड़ गए थे.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट का आज यानी 30 दिसंबर को 5वें दिन का खेल खेला जा रहा है. 5वें दिन के खेल के आखिरी सेशन के दौरान यशस्वी जायसवाल 84 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. हालांकि यशस्वी जायसवाल के आउट पर अब विवाद छिड़ गया है. भारतीय फैंस का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने बईमानी की है और उन्हें गलती आउट दिया गया है. इतना ही नहीं मैदान पर फैंस ने चीटर के टेम्पलेट भी लगाना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

अपंयार्स ने दिया गतल आउट

5वें दिन के खेल के दौरान 71वें ओवर की पांचवीं गेंद पर ये मामला घटा है. दरअसल, पैट कमिंस ने एक बाउंसर फेंकी थी, जिसे जायसवाल पुल कर रहे थे. तभी कंगारूओ ने अपील की. लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया. इसके बाद कमिंस ने रिव्यू का फैसला लिया. जहां उन्हें आउट करार दिया गया. हालांकि स्निको में पता लगा कि गेंद बल्ले से नहीं टकराई है और उसके बाद भी अंपयार ने डिफ्लेक्शन की वजह से आउट दे दिया है.

अंपयार्स से भिड़े जायसवाल

हालांकि थर्ड अंपायर के आउट देने के बाद यशस्वी जायसवाल फील्ड अंपायर्स से भिड़ गए और उनसे जाकर बात की है. लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ. जायसवाल को पवेलियन लौटना ही पड़ा. जायसवाल ने 208 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 84 रन बनाए हैं. हालांकि उनके गलत आउट की वजह सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है. जायसवाल के आउट होते ही टीम इंडिया हार की कगार पर आ गई है.

यहां देखें रिएक्शन

Sunil Gavaskar said - "This is a totally wrong decision by umpires. This is clearly not out. Total wrong call from the umpires". (On Yashasvi Jaiswal's decision). pic.twitter.com/FDb28R68Vz — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) December 30, 2024

Ultra edge shows no spike but the third umpire still gives Yashasvi Jaiswal out. The southpaw has a word with the umpires before walking back. The Australian players are elated. pic.twitter.com/2us0ui1nnm — Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) December 30, 2024

Third Umpire giving the decision on Yashasvi Jaiswal. pic.twitter.com/HVYzaNkLlf — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 30, 2024

NO EDGE ON SNICKO, BUT YASHASVI JAISWAL IS OUT BECAUSE OF DEFLECTION. 🤯 pic.twitter.com/LoFjFCj25L — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 30, 2024

यह भी पढ़ें- पहले Rishabh Pant को कहा 'बेवकूफ', अब सुनील गावस्कर ने ट्रोल होने पर दी सफाई

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.