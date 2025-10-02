IND vs WI Test Playing XI Team: अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के साथ पहला टेस्ट, ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन
भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 100 टेस्ट खेले गए हैं. इसमें वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी रहा है. वेस्टइंडीज ने 30 मैचों में जीत हासिल की, जबकि भारतीय टीम 23 मैचों में विजयी रही. 47 मैच ड्रॉ रहे हैं.
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 शुरू होगा. हाल ही में टी20 फॉर्मेट में एशिया चैंपियन बनी टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैच में तुरंत ढालना इतना आसान नहीं होगा. भारतीय टीम ने एशिया कप से पहले 5 टेस्ट मैचों की सीरीज इंग्लैंड के साथ खेली थी, जो 2-2 से बराबर रही.
वहीं, वेस्टइंडीज टीम को अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी है कि भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 से जीत दर्ज करे.
क्या कहते हैं आंकड़े?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 100 टेस्ट खेले गए हैं. इसमें वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी रहा है. वेस्टइंडीज ने 30 मैचों में जीत हासिल की, जबकि भारतीय टीम 23 मैचों में विजयी रही. 47 मैच ड्रॉ रहे हैं. भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक 47 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. जिनमें 13 टीम इंडिया जीती और 14 पर वेस्टइंडीज ने कब्जा जमाया, जबकि 20 मुकाबले ड्रॉ रहे.
हालांकि, वेस्टइंडीज की यह बढ़त तब की है, जब वह दुनिया की मजबूत टीमों में से एक हुआ करती थी और दुनिया के किसी भी मैदान पर जीतने की क्षमता रखती थी. टीम की मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है. कैरेबियाई टीम 2002 के बाद से भारत के खिलाफ कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है. इसके अलावा वेस्टइंडीज ने 1983-84 से भारतीय सरजमीं पर टेस्ट सीरीज नहीं जीती है.
टीम इंडिया का संभावित प्लेइंग इलेवन:
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज.
वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग इलेवन:
एलिक अथानाजे, तेजनारायण चंद्रपॉल, के एंडरसन, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज (कप्तान), शे होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, जेडिया ब्लेड्स, खैरी पियरे, और जेडन सील्स.
(With inputs from IANS)
