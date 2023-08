IND vs WI: लेग स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद फिर भी अंपायर ने दिया आउट, बिना रिव्यू लिए पवेलियन लौटे शुभमन गिल

डीएनए हिंदी: भारत और वेस्टइंडीज के बीच फ्लोरिडा में खेले जा रहे टी20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शुरुआत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. पिछले मुकाबले में मैदान पर तबाही मचाने वाले भारतीय दोनों ओपनर्स 20 रन की भी साझेदारी नहीं कर सके और 3 ओवर के भीतर ही पवेलियन लौट गए. मैच के पहले ही ओवर में पिछले मैच के नाबाद रहे बल्लेबाद यशस्वी जायसवाल 5 रन बनाकर अकिल होसैन की गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद तीसरे ओवर में होसैन ने शुभमन गिल को भी पवेलियन की राह दिखा दी.

अकिल होसैन ने यशस्वी जायसवाल को काफी बेहतरीन तरीके से अपनी फिरकी के जाल में फंसाया लेकिन शुभमन गिल का विकेट चर्चा का विषय बन गया. अकिल होसैन की गेंद पर गिल ने बल्ला चलाया लेकिन गेंद उनके पैड पर सीधा जा लगी. गेंदबाज के साथ खिलाड़ियों के अपील करने के बाद मैदान अंपायर ने उन्हें पवेलियन जाने का इशारा किया. बाद में जब इस गेंद का रिप्ले देखा गया तो बॉल लेग स्टंप छोड़कर बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है. इसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि आखिर गिल ने रिव्यू क्यों नहीं लिया.

Unlucky Shubman Gill...!!!



It was missing but he didn't take the review. pic.twitter.com/s5K3TasyUZ