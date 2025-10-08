IND vs WI 2nd Test: दिल्ली टेस्ट में इस खिलाड़ी को मिल सकता है आराम, जानें किसको मिलेगी प्लेइंग इलेवन में जगह

IND vs WI: वेस्टइंडीज और भारत के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला 10 अक्टूबर से खेला जाना है. ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले भारतीय टीम में कुछ बदलाव हो सकते आइए एक नजर उन पर डालते हैं.

IND vs WI: भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का अगला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलने जा रही है. भारतीय टीम सीरीज का पहला मुकाबला अपने नाम कर बढ़त बना चुकी है, ये मैच अहमदाबाद में खेला गया था. 1 पहले मैच में जीत के बाद हो सकता है कि दूसरे मैच के लिए भारतीय टीम कुछ प्रयोग करे. हो सकता है कि इस मैच में कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जाए तो ताकि नए और युवा खिलाड़ियों को मौका मिले और उन्हें परखने में भी मदद मिले.

पहला मैच जीतने के बाद हौसले बुलंद

पहला मुकाबला जीतने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की तरफ देखा जाए तो टीम किसी भी तरह से भारतीय टीम को टक्कर देती हुई नजर नहीं आ रही है. माना जा रहा है कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद होगी, यानी कुछ और शतक यहां लगते हुए नजर आ सकते हैं. अगर भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन की बात करें तो इस मैच में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है. क्योंकि लगातार एशिया कप के मैच खेलने के बाद बुमराह ने वेस्टइंडीज के साथ भी पहला टेस्ट मैच खेला था.

बुमराह को मिल सकता है आराम

लेकिन दूसरे मैच में बुमराह की जगह टीम में कौन आएगा. दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह की जगह टीम में प्रसिद्ध कृष्णा को देखा जा सकता है. अगर दूसरे बदलाव की बात करें तो देवदत्त पडिक्कल को भी मौका दिया जा सकता है. साई सुदर्शन इस वक्त नंबर तीन पर खेल रहे हैं, लेकिन वे उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जैसी की उम्मीद की जा रही थी. हालांकि कुछ समय तक इस नंबर पर चेतेश्वर पुजारा खेला करते थे. लेकिन जब से वह टीम से बाहर है तब से उनकी जगह पर कोई नया खिलाड़ी वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है.

दूसरा बदलाव

देवदत्त पाडिकल पहले भी टेस्ट मैच खेल चुके है इसलिए माना जा रहा है कि उन्हें इस नंबर पर मौका मिल सकता है, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता है तो फिर उन्हें खुद को साबित करके दिखाना पड़ेगा. इन दो बदलावों के अलावा टीम में और कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा. ऐसी हमे उम्मीद हैं. भले ही वेस्टइंडीज की टीम को कमजोर माना जा रहा हो और टीम इंडिया उस पर काफी भारी हो, लेकिन चूंकि ये सीरीज ​वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, इसलिए टीम कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है.

