IND vs SL: Virat Kohli और Ishan kishan ने मैच के बाद मैदान पर जमकर किया डांस, देखें वीडियो

Virat Kohli-Ishan Kishan Dance Video: कोलकाता में श्रीलंका को हराने के बाद विराट कोहली और ईशान किशन दर्शकों के सामने डांस करते नजर आए.

ind vs sl virat kohli and ishan kishan dancing on ground after beating sri lanka in 2nd odi eden gardens