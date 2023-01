Ind Vs SL 2ND T20: बाउंड्री के पास डेब्यू बॉय राहुल त्रिपाठी ने पकड़ा शानदार कैच, वीडियो देखें 

𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰 𝗧𝗿𝗶𝗽𝗮𝘁𝗵𝗶! 🙌 🙌



DO NOT MISS this sensational catch from @tripathirahul52 🎥 👇 #TeamIndia | #INDvSL https://t.co/XFKAT1X3Sk