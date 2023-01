Ind Vs SL Head To Head: वनडे में भारत के सामने कहीं नहीं ठहरती श्रीलंकाई टीम, आंकड़ों में देखें कैसे हुई अब तक धुलाई

Ind Vs SL ODI Head To Head

डीएनए हिंदी: भारत बनाम श्रीलंका (India Vs Sri Lank ODI) वनडे सीरीज का पहला मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाना है. टीम इंडिया ने दासुन शनाका को टी20 में 2-1 से मात देकर सीरीज जीती है. अब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम घर में एशिया कप के विजेताओं को कूटने के लिए तैयार है. अब तक दोनों टीमों का जब भी आमना-सामना हुआ है तो भारतीय टीम का ही पलड़ा हमेशा भारी रहा है.

Ind Vs SL ODI Heat To Head

भारत और श्रीलंका (Ind Vs SL) के बीच वनडे मुकाबलों की बात की जाए तो अब तक के आंकड़ों में टीम इंडिया का ही पलड़ा भारी है. भारतीय जमीन पर तो श्रीलंकाई टीम का हाल और भी बुरा है. 37 साल पहले श्रीलंका की टीम पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज के लिए भारत आई थी लेकिन अब तक एक भी सीरीज नहीं जीत पाई है. सिर्फ एक बार सीरीज बराबर पर खत्म हुई है. भारतीय जमीन पर मेहमान टीम ने कुल 10 दौरे किए हैं जिसमें एक में भी जीत नसीब नहीं हुई है. भारत में सभी मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीमें कुल 51 बार आमने-सामने हुई हैं और इसमें से सिर्फ 12 मैच ही श्रीलंका ने जीते हैं. भारत ने 38 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले बिना नतीजे के खत्म रहे.

वनडे मुकाबले में भारत के सामने हमेशा कमजोर रही है श्रीलंका की टीम

वनडे में भारत और श्रीलंका की भारत और विदेशी जमीन पर अब तक कुल 162 मुकाबलों में आमना सामना हुआ है. यहां भी भारतीय शेर ही हावी रहे हैं. टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ जहां 93 मुकाबलों में जीत दर्ज की है जबकि वहीं श्रीलंकाई टीम को 57 मुकाबलों में सफलता हाथ लगी है. 11 मैचों का नतीजा नहीं निकल पाया और एक मैच टाई रहा है.

श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या (उप कप्तान), वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह.

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका का स्कवॉड

दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, अविष्का फर्नांडो, सदेरा समरविक्रमा, कुसल मेंडिस (उपकप्तान), चरिथ असलंका, धनंजया डी सिल्वा, वानिन्दु हसरंगा, अशेन बंडारा, महेश थिक्षणा, चमक करुणारत्ने, दिलशान मदुशंका, कसुन रजिथा, नुवानिडु फर्नांडो, दुनिथ वेल्लालेज, प्रमोद मदुशन और लाहिरू कुमारा.

