IND vs SL Series: हार्दिक पंड्या ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, क्रुणाल पंड्या भी रहे मौजूद

डीएनए हिंदी: श्रीलंका के खिलाफ 3 टी-20 मैचों की सीरीज़ (IND vs SL T20 Series) के लिए हार्दिक पंड्या को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है. सीरीज़ शुरू होने से पहले ही कप्तान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने देश के गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. हार्दिक के साथ उनके भाई और ऑलराउंडर क्रुणाल पंड्या भी मौजूद थे. इस मुलाकात के बाद हार्दिक पंड्या ने ट्वीट करके अमित शाह को शुक्रिया कहा है. दरअसल, रोहित शर्मा के पूरी तरह से फिट न होने और के एल राहुल की शादी की वजह से हार्दिक पंड्या को टीम की कप्तानी सौंपी गई है.

हाल ही में हार्दिक पंड्या को टी-20 के लिए भारतीय टीम का कप्तान और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा पूरी तरह फिट हो जाएंगे और टीम की कप्तानी संभाल लेंगे. आपको बता दें कि हार्दिक पंड्या ने आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी की थी और टीम के डेब्यू टूर्नामेंट में ही उसे खिताब भी जिता दिया था.

यह भी पढ़ें- जब IPL मैच में विराट कोहली को परेशान कर रहे थे ऋषभ पंत, पुराना वीडियो वायरल

Thank you for inviting us to spend invaluable time with you Honourable Home Minister Shri @AmitShah Ji. It was an honour and privilege to meet you. 😊 pic.twitter.com/KbDwF1gY5k