Ind Vs SL 2ND T20: संजू सैमसन की जगह मिला इस खिलाड़ी को मौका, धोनी से भी है पुराना और गहरा रिश्ता

डीएनए हिंदी: भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टी20 में राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi debut) को डेब्यू का मौका मिला है. 7 महीने पहले उनका टीम इंडिया के लिए पहली बार चयन हुआ था लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला था. अब संजू सैमसन की जगह पर उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है. बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ने उन्हें डेब्यू कैप दी. संजू सैसमन की जगह पर उन्हें मौका मिला है. राहुल का रिश्ता महेंद्र सिंह धोनी से भी है. दोनों ही खिलाड़ी झारखंड के रांची शहर के रहने वाले हैं.

टी20 के विस्फोटक बल्लेबाज हैं राहुल त्रिपाठी

राहुल त्रिपाठी टी20 के विस्फोटक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. जरूरत पड़ने पर वह मीडियम पेस गेंदबाजी भी कतरते हैं. 125 टी20 मैचों में उन्होंने 12 विकेट चटकाए हैं. आईपीएल में उनका तूफानी खेल पूरी दुनिया ने देखा है. उन्होंनेने 76 आईपीएल मैचों में 140.8 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 1798 रन बनाए हैं. इनमें 10 अर्धशतक भी शामिल हैं.

Congratulations to Rahul Tripathi who is all set to make his T20I debut for #TeamIndia 🇮🇳👏#INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/VX1y83nOsD