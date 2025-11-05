IND vs SA Test Series: ऋषभ पंत की वापसी, मोहम्मद शमी बाहर... साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India vs South Africa Test Series: घरेलू सीरीज में मोहम्मद शमी के दमदार प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा था कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन टीम में मौका नहीं मिला है.

India vs South Africa Test Series: बीसीसीआई ने भारत और साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. 2 टेस्ट मैचों की ये सीरीज 14 नवंबर से खेली जाएगी. टीम में ऋषभ पंत की वापसी हुई है. उनको उपकप्तान बनाया गया है. जबकि टीम इंडिया के सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिला है. घरेलू सीरीज में उनके दमदार प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा था कि शमी को मौका मिलेगा, लेकिन बीसीसीआई सेलेक्टर्स ने उनको टीम में शामिल नहीं किया है.