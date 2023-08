IND vs SA T20 World Cup: 8 साल पहले खेला था आखिरी मुकाबला, ये 7 खिलाड़ी बने थे गवाह

डीएनए हिंदीः 31 साल पुराने क्रिकेट इतिहास में कभी भी भारत और दक्षिण अफ्रीका ने एक ही साल में सभी प्रारूपों में 17 मैच नहीं खेले हैं. आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 (ICC T20 World Cup 2022) का 30वां मैच पर्थ में इन दोनों टीमों के बीच एक दूसरे के खिलाफ 17वां मैच होगा. यह संख्या तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक ये दोनों टीमें अगले महीने फाइनल में जगह नहीं बना लेतीं.जहां तक ​​सीरीज की बात है तो भारत और दक्षिण अफ्रीका पिछले 10 महीनों में चौथी सीरीज में आमने-सामने होंगे. 2022 में पहली बार दोनों टीमें न्यूट्रल गाउंड में अपना मुकाबला खेलेंगी.

MATCH-DAY is upon us! 👊#TeamIndia set to face South Africa in their 3⃣rd game of the #T20WorldCup! 👍#INDvSA pic.twitter.com/YP1VDI73Yj