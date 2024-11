भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला सेंचुरियन में आज यानी 13 नवंबर को खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 220 रनों का लक्ष्य दिया है. इस पारी में तिलक वर्मा ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और अपने करियर का पहला शतक लगा दिया है. इस शतक के साथ उन्होंने विराट कोहली की इस मामले में बराबरी कर ली है. संजू सैमसन के बाद तिलक इस सीरीज में शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं.

सेंचुरियन में आया तिलक तूफान

साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने दमदार पारी खेली है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तीसरे टी20 में नंबर 3 पोजिशन पर भेज दिया था, जिसका फायदा तिलक ने खूब उठाया है. तिलक ने 51 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था. इसके अलावा उन्होंने 56 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 107 रनों की पारी खेली है. तिलक ने टी20आई करियर की अपनी पहली सेंचुरी लगाई है.

THE HISTORIC MOMENT. 🥶



Tilak Varma is the youngest Indian with a T20i century. 🇮🇳pic.twitter.com/5tTGrzaUF6