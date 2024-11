भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चार मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला बीती रात यानी 10 नवंबर को खेला गया था. इस मैच में अफ्रीका ने 3 विकेट से जीत हासिल की और सीरीज में 1-1 बराबरी कर ली है. हालांकि इस मैच में स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट अपने नाम किए और टी20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं. चक्रवर्ती के दमदार प्रदर्शन के बाद पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक उनके फैन हो गए हैं और उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम में शामिल करने की बात कर दी है और साथ ही बीसीसीआई को चेतावनी भी दे डाली है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

कार्तिक की बीसीसीआई को चेतावनी

पूर्व भारतीय दिनेश कार्तिक ने वरुण चक्रवर्ती को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया में चुना जाना चाहिए. कार्तिक ने ये भी कहा कि अगर बीसीसीआई ऐसा नहीं करती है, तो वो बहुत बड़ी गलती होगी.

If india don't pick VARUN CHAKRAVARTHY for the Champions Trophy , then they are making a grave error



Outstanding Bowler he is turning out to be #INDvSA #CricketTwitter #Cricket