IND vs SA 1st Test Day 2: दूसरे दिन वापसी करेगा भारत? राहुल के हाथों में टीम की लाज, कुछ देर में शुरू होगा खेल

डीएनए हिंदी: भारत और साउथ अफ्रीका के बीत दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहले मैच का दूसरे दिन का खेल कुछ देर में शुरू होने वाला है. इस मैच का पहला दिन मेजबान टीम के पक्ष में गया था. अफ्रीका ने भारत के मेहज 208 रनों पर अपने 8 विकेट गिरा दिए थे. वहीं केएल राहुल और मोहम्मद सिराज क्रीज पर जमे हुए हैं. राहुल 70 रनों पर नाबाद रहे, जबकि सिराज ने अभी खाता नहीं खोला है. टेस्ट का पहला दिन मेजबानों के पक्ष में रहा. वहीं अब देखना ये है कि टीम इंडिया दूसरे दिन वापसी कर पाती है या नहीं. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 5 रनों पर पवेनियन लौट गए, जबकि विराट कोहली मेहज 38 रन बना सकें.

ind vs sa 1st test day 2: लाइव अपडेट्स के लिए यहां पढ़ें

Attendance of Boxing Day test between Australia vs Pakistan in first 2 days:



- 107,004 fans. 🔥 pic.twitter.com/o6c46FqdRg