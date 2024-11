भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चार टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला डरबन के किंग्समीड में खेला जा रहा है. इस मैच में स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने दमदार शतक जड़ दिया है और इतिहास रच दिया है. संजू सैमसन भारत के लिए ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. टॉस जीतकर अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, जो टीम के लिए गलत साबित हुए है.

संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी शतक

साउथ अफ्रीका के खिलाफ संजू सैमसन ने पहले टी20 में 47 गेंदों में 7 चौकों और 9 चौकों की मदद से 100 रनों की पारी खेली है. इस शतक के साथ संजू ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं. हालांकि सैमसन इस मैच में 107 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए. संजू ने इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी शतक लगाया था और अब लगातार दूसरा शतक जड़ दिया है.

Most hundreds by a wicketkeeper in T20is (full members):



Sanju Samson - 2. 🇮🇳 pic.twitter.com/kyBeqjYu8n