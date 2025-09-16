हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द

Ind vs pak: भारत और पाकिस्तान के बीच यूएई में हुए मुकाबलें में पड़ोसी में मुल्क को करारी हार का सामना करना पड़ा, हार की वजह से पाकिस्तानी इतने बौखला गए कि अब गाली-गलौच पर उतर आए हैं.

Ind vs pak: यूएई में एशियाकप 2025 के मुकाबले खेल जा रहे हैं. भारत और पाकिस्तान के मैच का परिणाम हमेशा की तरह वही रहा जिसकी लोगो पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी. जी हां, इस मैच में पाकिस्तान को मिली करारी हार का सदमा पड़ोसी मुल्क अभी तक नहीं भूल पा रहा है. अब पाकिस्तान के खिलाड़ी बदजुबानी पर उतर आए हैं. दरअसल पूर्व पाक खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ ने एक टीवी प्रोग्राम में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है.

मोहम्मद यूसुफ का बयान

अब मोहम्मद यूसुफ का ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झटका दिया है और भारत-पाकिस्तान मैच के रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया है. लेकिन सवाल तो ये उठता है कि सूर्यकुमार यादव ही क्यों? पाकिस्तान के खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव से क्यों खफा है और उन्ही से क्यों चिड़ते हैं. दरअसल, पाकिस्तान के खिलाड़ी टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव से इसलिए खफा हैं क्योंकि 14 सितंबर को हुए मैच के दौरान सूर्या ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था.

मैट रेफरी को क्यों माना जिम्मेदार

इतना ही नहीं टोस के समय और पूरे मैच के दौरान भारतीय प्लेयर्स ने पाक खिलाड़ियों के साथ दूरी बनाकर रखी और किसी भी हाथ नहीं मिलाया. इसके लिए पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को जिम्मेदार माना था और उन्हें हटाने की मांग की थी. पीसीबी ने आईसीसी तक से शिकायत कर डाली थी. असल में पीसीबी का मानना है कि एंडी की वजह से भारतीय टीम ने पाक खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया. लेकिन ICC ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है. ICC ने मामले की जांच के बाद PCB को फैसले की जानकारी दे दी है.

