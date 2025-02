IND vs PAK: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (Champions Trophy 2025) में क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा. 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें अपनी प्रतिष्ठा और गौरव के लिए भिड़ेंगी. यह सिर्फ ग्रुप स्टेज का मैच नहीं होगा, बल्कि दोनों टीमों के लिए सम्मान की परीक्षा भी होगी. हर बार जब ये दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं, तो क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है. टूर्नामेंट में दोनों टीमें अब तक कई बार भिड़ चुकी हैं, लेकिन किसका पलड़ा भारी रहा है? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक भिड़ंत के आंकड़े.



हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास पर नजर डालें तो पाकिस्तान का पलड़ा भारत पर भारी रहा है. अब तक दोनों टीमों के बीच इस टूर्नामेंट में कुल 5 बार मुकाबला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने 3 बार जीत दर्ज की है, जबकि भारत 2 बार विजयी रहा है. 2004, 2009 और 2013 में दोनों टीमें एक-एक बार भिड़ीं, वहीं 2017 में ये प्रतिद्वंद्वी दो बार आमने-सामने आए.

क्या भारत 2017 के फाइनल की हार का बदला ले पाएगा?

