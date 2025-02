आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 23 फरवरी को दुबई में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. इस मैच में विराट कोहली ने पाकिस्तानी गेंदबाजी को खूब धुनाई की थी और दमदार शतक जड़ा था. लेकिन पाकिस्तान की ये हार पूर्व पाकिस्तानी दिग्गजों और फैंस को हज्म नहीं हुई है. वहीं अब आईसीसी से अपील हुई है कि अगली बार से भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखा जाए.

अलग-अलग ग्रुप में रखने की हुई अपील

पाकिस्तानी मीडिया चैनल द डॉन के पत्रकार इमरान सिद्दीकी ने आईसीसी से अपील करते हुए कहा, "मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फैन होने नाते आईसीसी से अपील करता हूं कि अगली बार से भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखने की कृपा करें. हम हर साल हार नहीं झेल सकते हैं. अगर ऐसा नहीं संभव है, तो कम से कम इन जैसे बड़े मुकाबले से होने वाले मुनाफे का कुछ हिस्सा पाकिस्तानी फैंस में बांट दिया करें. इससे अस्पताल जाकर अपना इलाज करवा सकें. क्योंकि ये सालाना बेइज्जती अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती है."

"Another Salana Bezati"



"Dear ICC,



As a fan of Pakistan, I humbly request that plz consider separating Pakistan and India into different groups. We're tired of facing defeats and humiliation on yearly Basis. If that's not possible, could you at least give Pakistan fans a share… pic.twitter.com/E7vgT2tl1j