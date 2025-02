आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बीती रात यानी 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे भारत ने 6 विकेट से जीत लिया. वहीं इस महामुकाबले को दुनियाभर में देखा और रोमांचक मैच का लुत्फ उठा गया. इस मैच में स्टार बैटर विराट कोहली ने भी नाबाद शतकीय पारी खेली. वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जो पाकिस्तान की है. दरअसल, पाकिस्तानी फैंस विराट और भारत की जीत का जश्न मनाते हुए देखे गए हैं.

पाकिस्तानमें मना विराट के शतक का जश्न

विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 111 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाकर एकतरफा मुकाबला जिता दिया है. वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि पाकिस्तानी फैंस एक बड़े पर्दे पर लाइव मैच देख रहे हैं. जैसे ही विराट अपने शतक के लिए चौका लगाते हैं, तो टीम इंडिया भी 6 विकेट से जीत जाती है और उनका शतक भी हो जाता है. इसको देखते ही पाकिस्तानी आवाम जोरो-शोरो से चिल्लाने लगती है और जश्न मनाने लगती है. वहीं सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रही है और फैंस इसे पसंद भी कर रहे हैं.

This is how Viratians in Pakistan celebrated Virat Kohli's century against their own team! 😛 #INDvsPAK #ChampionsTrophy pic.twitter.com/7W7FByE9Uv