आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रविवार 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाना है, जो दुबई में भारतीयसमयानुसार दोपहर 2.30 से खेला जाएगा. इस मैच के लिए टॉस 2 बजे होगा. इस मैच के लिए दोनों ही टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. हालांकि मेजबान टीम की टूर्नामेंट में शुरुआत काफी खराब रही है. क्योंकि टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. वहीं भारत ने बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट में जीत से आगाज किया था. वहीं अब भारत और पाकिस्तान मुकाबले के लिए दोनों टीमें अपनी तैयारियां भी जुट गई हैं. पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के लिए एक खास प्लान भी बनाया है.

तीन घंटे तक पाकिस्तान ने किया अभ्यास

आपको बता दें कि भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने नेट में खूब पसीना बहाया है. पाकिस्तान जीत के लिए हरमुमकिन कोशिश करने वाली है. क्योंकि मेजबान टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में तीन घंटे तक अभ्यास किया है. कप्तान मोहम्मद रिजवान को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाजों ने 20 मिनट तक विस्तारित बल्लेबाजी सत्र लिया है.

Practice under lights 🏏



Gearing up for Game No. 2️⃣#ChampionsTrophy | #PAKvIND | #WeHaveWeWill pic.twitter.com/VM2og8G0jr