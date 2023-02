160 की स्पीड से भारत की बैटिंग लाइन-अप को ध्वस्त करेगा पाकिस्तानी गेंदबाज, डेब्यू से पहले दी चेतावनी

Pakistan Super League 2023 में एहसानुल्लाह ने अब तक बाबर आजम से लेकर सरफराज अहमद तक के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है.

