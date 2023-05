Cricket World Cup 2023: 19 नवंबर को फाइनल तो इस तारीख को खेला जाएगा IND vs PAK मुकाबला

ICC Cricket World Cup 2023: भारत में होने वाले वनडे वर्ल्डकप के लिए पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गाएगा.

ind vs pak odi cricket world cup schedule india vs pakistan match venue and final fixtures