IND vs PAK: पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों का बुरा हाल, देखिए कैसे बोल्ड होकर 4 खिलाड़ी लौटे पवेलियन

डीएनए हिंदी: वनडे वर्ल्डकप 2023 का 12वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. भारतीय टीम ने पाकिस्तान की आधी टीम को पेवेलियन भेज दिया है. टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की शुरुआत खराब कर दी. सिराज ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई और उसके कुछ देर बाद ही हार्दिक पंड्या ने इमाम उल हक को आउट कर दिया. इसके बाद रिजवान और बाबर ने पारी संभाली और टीम को 150 के पार पहुंचाया. बाबर ने अपना अर्धशतक पूरा किया. लेकिन उसके तुंरब बाद आउट हो गए. इसके बाद विकेटों की पतझड़ शुरू हो गई और 20 रन के भीतर 5 बल्लेबाज आउट हो गए. इसमें से 4 बल्लेबाज बोल्ड होकर पवेलियन लौटे.

MOHAMMED SIRAJ..... YOU BEAUTY!!!



Cleans up Babar Azam for 50 - what a delivery by Siraj.



WHAT A BEAUTIFUL FRAME....!!!pic.twitter.com/66daEs94Ne